Le tante assenze in difesa hanno costretto Carlo Ancelotti a scelte difficili nelle ultime gare per sistemare la fase difensiva del suo Napoli. Secondo il Corriere dello Sport: “Dieci giorni separano dalla sfida con il Verona e Ancelotti avrà modo di poter trasmettere le proprie idee a un gruppo nutrito: ci sono Manolas, Ghoulam, Luperto e Tonelli in difesa; Callejon, Allan e Gaetano dei centrocampisti; e poi Younes e Llorente tra gli attaccanti. Settimana utile a Maksimovic, infortunatosi durante la gara con il Brescia (elongazione bicipite femorale della coscia destra) ha raggiunto comunque la Nazionale ma spera di ricevere il via dal dottor Raffaele Canonico per poter rientrare contro il Verona”