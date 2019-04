Adam Ounas, nel post-partita a Frosinone, ha subito il tentato scippo della borsa griffata. Il Corriere dello Sport ricostruisce la vicenda: "Il giocatore s’intratteneva all’esterno del cancello del passo carraio dello Stirpe a chiacchierare con alcuni amici e un cugino. Pseudo-tifosi del Frosinone hanno provato a scippargli la borsa griffata che portava con sé. Immediata la reazione: Adam ha reagito al tentativo di furto mettendo in mostra una destrezza maggiore di quella di chi lo aveva preso di mira. Non ha mollato mai la presa, ma nella concitazione è caduto per terra ferendosi un ginocchio. La classica sbucciatura: nulla di grave, per fortuna, ma la rabbia e l’ansia di un’aggressione in piena regola restano"