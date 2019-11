Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, parla a BT Sport, interrogato sui rumors che lo vogliono accostato all'Arsenal: "Io all'Arsenal? Sono voci. Ho i capelli bianchi e l'esperienza per capire che si tratta di voci. Io resto al Napoli, ovviamente". Niente ritorno in Premier League, quindi, per il tecnico italiano, accostato anche al Milan per la prossima stagione.



I Gunners, dal canto loro, non sono affatto contenti di Unai Emery, che salvo sorprese lascerà a fine stagione. Un altro nome in lizza per la panchina è quello di Patrick Vieira, ora al Nizza ed ex centrocampista dei londinesi.