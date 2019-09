Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato della questione spogliatoi a Sky Sport: "Non sono polemiche, ma lamentele che sto esternando da 15 anni. Da sempre facciamo la manutenzione dell'impianto o installiamo quello che ci viene richiesto: penso ai tornelli, che ci sono stati rimborsati, probabilmente solo in parte, 9 anni dopo rispetto a quando sono stati installati. In 15 giorni avrei rifatto gli spogliatoi, ma i lavori dipendono dagli Universiadi”. TMW ha aggiunto altre dichiarazioni: “Lo Stato si svegli. Adesso c'è un commissario, e il problema è quello dei soldi dati dall'UE alla Regione. Al Comune hanno avuto tre mesi per fare degli spogliatoi... Mi avessero chiamato, ci avrei messo 10-15 giorni, e ancora oggi li aiutiamo mentre loro ci dicono di farlo di nascosto".