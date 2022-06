Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'agente di Matteo Politano, Mario Giuffredi, ha parlato della situazione relativa al suo assistito, in vista del mercato: "Dalla gara con la Fiorentina in casa è venuto a mancare il rapporto col suo allenatore. Ha avuto queste sensazioni e ne ha parlato con Spalletti. Se esce qualche situazione che il calciatore possa gradire verranno prese le giuste considerazioni. La cessione è la soluzione B, vorrebbe accasarsi altrove perché non sente la fiducia di Spalletti. Poi se resta lo farà con la testa giusta. Ho comunicato la nostra decisione a Giuntoli e Spalletti. Valencia? Gattuso è un suo estimatore e se dovesse chiamarlo sarebbe bello".