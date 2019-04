Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto Pedro Paolo Pasculli, ex calciatore, a proposito del talento argentino del Boca Juniors, Augustin Almendra, seguito da Inter e Napoli.



Queste le sue parole:" E' un grandissimo talento che gioca già nella Serie A argentina e può giocare nel centrocampo di qualunque squadra. Come caratteristiche somiglia molto a Tevez, anche se non mi piace fare paragoni. Personalmente lo vedo molto bene al Napoli".