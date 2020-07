Sono attimi di apprensione quelli che sta vivendo Gennaro Gattuso. Dopo l'infortunio di Kostas Manolas ecco anche la grossa paura per Maksimovic.



Il difensore serbo, nei minuti di recupero della sfida contro l'Inter, è andato giù in seguito ad un contatto di gioco. Scontro in mezzo a due, tra Lautaro e Koulibaly. C'è stato bisogno dell'intervento dello staff medico, con Maksimovic che ha avvertito immediatamente dolore alla caviglia.



Ora per Gattuso c'è una grossa tegola perché c'è il rischio di perdere entrambi i difensori in vista di Barcellona-Napoli. Lì si potrebbe tornare indietro nel passato, alle gare iniziali dell'ex allenatore del Milan, quando mancavano sia Koulibaly che Maksimovic. Il passato racconta un Di Lorenzo centrale. Il rischio c'è, ma la speranza è che per la sfida più importante di questo periodo il Napoli non dovrà rinunciare ai suoi giocatori chiave.



Ora c'è solo da attendere un'eventuale comunicazione da parte del Napoli, con la speranza di rivedere l'ex Torino anche in Champions.