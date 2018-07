Ammaliante, suggestiva. Angel Di Maria al Napoli. Un’idea che affascina, la risposta dei vicecampioni in carica al possibile colpo Ronaldo. “Carlo mi ha chiesto un 31enne per essere competitivi”. De Laurentiis, pur senza fare nomi, poco più di una settimana fa non ha nascosto l’interesse dei partenopei verso un non specificato 31enne. Che sia proprio l’esterno del PSG la richiesta di Ancelotti? Senza dubbio il tecnico di Reggiolo lo stima. Sotto la sua guida El Fideo ha disputato probabilmente la sua miglior stagione in carriera: ben 18 assist in Liga e un ruolo da autentico protagonista nel Real Madrid che vinse l’agognata Decima Champions League. Non solo numeri: nell’11 Blancos Di Maria giocava da mezzala. Un cambio di ruolo che ne esaltò le qualità di inserimento, di rifinitura e di collante tra centrocampo e attacco. Una mossa innovativa riproponibile anche a Napoli?



I DETTAGLI - L’argentino è sempre più distante dal PSG. I recenti arrivi di Neymar e Mbappé hanno ulteriormente diminuito il minutaggio dell’ex Manchester United, finito sempre più ai margini del progetto tecnico dei parigini. Il pesante contratto da 8 milioni a stagione che lo lega ancora per un anno (scadenza giugno 2019) al club della capitale può divenire un’arma nelle mani del ds Giuntoli. Il costo del cartellino, complice anche la necessità del PSG di far cassa per ragioni legate al Financial Fair Play, non dovrebbe essere sproporzionato (circa 30-35 milioni). Neanche gli 8 milioni di euro di ingaggio che attualmente Di Maria percepisce dovrebbero costituire un ostacolo insormontabile. Il Napoli potrebbe infatti proporre un triennale al giocatore, dilazionando così i costi. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com tra oggi e domani è in programma un meeting a Capri tra Ancelotti e De Laurentiis. Il discorso sarà ampio e riguarderà le strategie da tenere sul mercato, ma non solo: si parlerà anche di Di Maria. Che da suggestione potrebbe divenire ben altro.