Il Napoli entra nella fase più delicata della propria stagione, dove la compagine allenata da Spalletti potrà coronare un’annata strepitosa con lo scudetto e un cammino in Champions League che potrebbe essere ancora lungo. Nonostante l’attenzione di tutti sia focalizzata esclusivamente sul campo, il ds Giuntoli lavora incessantemente al futuro.



IL RINFORZO - Secondo quanto riportato da diversi media, un giocatore che piace molto al club partenopeo è Karou Mitoma. Il talento giapponese del Brighton ha collezionato ben 7 gol e 5 assist in Premier League, incantando tantissime squadre. Il classe '97 rappresenta l'alternativa perfetta nel caso Zielinski o Ndombele dovessero lasciare il club in estate.