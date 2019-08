Secondo il Corriere del Mezzogiorno: "Alcune tv messicane stanno raccontando i primi giorni in Italia di Lozano che ieri sera ha soggiornato a Roma e stamane dovrebbe trasferirsi a Castel Volturno per conoscere Carlo Ancelotti e i suoi nuovi compagni di squadra. Lozano è extracomunitario, rende possibile il suo tesseramento il trasferimento all’estero di Vinicius Morais, le pratiche burocratiche sono molto lunghe, dovrà anche recarsi ad Amsterdam per completarle e, infatti, non ci sarà a Firenze per Fiorentina-Napoli. Al Franchi non è prevista neanche la presenza del presidente De Laurentiis mentre ci sarà, invece, Commisso a raccogliere l’entusiasmo di una piazza che ieri ha acclamato l’arrivo di Ribery. Lozano in Messico è una star, ai Mondiali in cui ha impressionato Ancelotti ha deciso una storica vittoria contro la Germania, il suo approdo in Italia è vissuto come un evento nazionale".