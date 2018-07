Giorgio Perinetti, dg del Genoa, è intervenuto a Radio CRC, intervenendo anche su Laxalt , obiettivo di mercato del Napoli nelle ultime ore: "Questo ragazzo è tornato ieri dalle vacanze, si è unito alla squadra. Sarà occasione di confronto, abbiamo ricevuto diverse proposte per lui, sono da valutare. Non mi sento di sbilanciarmi. Il ragazzo è migliorato. Offerte dall'estero, col Napoli c'è un rapporto di stima ma nel concreto non siamo scesi, non siamo in una trattativa però c'è stato un interesse. Faremo il punto della situazione con il ragazzo, da valutare tutte le offerte anche per l'ok del calciatore. Il fatto che c'è Ancelotti in panchina attira molto i calciatori, tutti vogliono essere allenati da lui. Ancelotti è una garanzia. Laxalt può giocare da quarto di difesa".