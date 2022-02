L'ultimo weekend è stato fortemente positivo per il Napoli. È arrivato il successo in casa del Venezia, ma soprattutto la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan, che porta gli azzurri ad accorciare a -1 dai nerazzurri che occupano il primo posto in classifica.



Tra cinque giorni andrà in scena proprio Napoli-Inter, che vorrà dire scontro diretto. I tifosi napoletani sono pronti a far sentire la loro carica e sono i primi a sentire in maniera importante questo match. La vendita libera (anche a chi non è abbonato) dei biglietti è partita ieri mattina. In meno di 24 ore si registra già quasi il tutto esaurito. Da ricordare che la capienza è ridotta al 50% e sono stati venduti poco più di 25 mila biglietti. La spinta dei supporters al Maradona ci sarà, il Napoli dovrà superare l'enorme scoglio Inter per credere veramente nel sogno scudetto.