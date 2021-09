Al termine dei primi 45 minuti di gioco il Napoli è in vantaggio contro il Cagliari di Mazzarri. La decide, fin qui, il solito Osimhen grazie alla rete all'11'. Politano prima di rientrare negli spogliatoi ha parlato ai microfoni di DAZN:



"Stiamo giocando come l'avevamo preparata, con gli inserimenti a mettere in difficoltà la linea difensiva avversaria. Dobbiamo continuare così e chiudere la partita il prima possibile perché il Cagliari è forte e in ripartenza può metterci in difficoltà. Dobbiamo pensare a noi stessi, cercare di tenere palla il più possibile".