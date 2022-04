Politano è stato protagonista del secondo gol del Napoli contro l'Atalanta. Una girata bellissima su un grande assist di Insigne. L'esterno romano ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN:



LO SCHEMA - "Questo schema l'avevamo preparato, ma con giocatori diversi. Io e Insigne ci siamo capiti al volo, con uno sguardo. Proviamo spesso in allenamento queste soluzioni. Poi lui mi ha messo una palla spettacolare".



VOGLIA DI VINCERE - "Lo spogliatoio è carichissimo. Sapevamo fosse una partita determinante per noi. L'Atalanta non è mai facile da affrontare, gioca sempre uomo contro uomo. Avevamo preparato bene la partita di oggi, eravamo convinti di poter vincere. Ora ci aspettano 7 partite da vincere tutte".