L'attaccante del Napoli, Matteo Politano ha dichiarato a Sky dopo la vittoria contro il Rijeka in Europa League: "Il mio gol è stato importante, perché ci troviamo in un giorno triste e quindi era una partita molto difficile. Entrare con la testa giusta non è mai semplice dopo quello che è successo. Siamo stati bravi a trovare questo gol e poi siamo stati bravi per tutto il resto della partita. Dobbiamo migliorare nel fraseggio e non perdere palle banali, come abbiamo fatto nel primo tempo perché poi abbiamo rischiato di prendere due o tre contropiedi importanti. Soprattutto domenica contro la Roma, che è una squadra molto forte, dovremo essere molto, molto bravi. Adesso ci siamo messi sulla strada giusta in Europa League, ci aspetta una partita molto difficile domenica perché la Roma è una squadra in forma e che palleggia bene. Sarà una bellissima partita, mentre nel girone ci aspetta un'altra mini finale giovedì e dovremo essere bravi a chiudere la pratica. È un momento difficile, però, dovremo essere bravi tutti quanti, noi giocatori, la gente, nel cercare di portare a casa, magari, un trofeo per dedicarlo a Diego".