Una delle sorprese di questo Napoli è Kim Min-jae. Il difensore sudcoreano ha avuto il duro compito di dover sostituire uno come Koulibaly e ci sta riuscendo egregiamente. Così il Napoli ha in mente di rivedere il suo contratto, anche per non farselo scappare la prossima estate.



Kim ha una clausola di 50 milioni di euro valida solo con club esteri e dall'1 al 15 luglio. Così ecco che il Napoli discute il rinnovo del calciatore, pronto ad offrire un adeguamento dell'ingaggio (attualmente guadagna 3,2 milioni di euro lordi) e un prolungamento fino al 2028. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.