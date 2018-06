Enrico Preziosi, patron del Genoa, spaventa i tifosi del Napoli. Il numero uno rossoblù ha parlato infatti delle condizioni fisiche di Amin Younes, calciatore in uscita dall'Ajax e già bloccato dal club azzurro a gennaio, prima di un clamoroso voltafaccia e la decisione di restare in Olanda. Al Secolo XIX, Preziosi ha confessato di aver pensato in passato al nazionale tedesco, ma di essere stato frenato da una situazione particolare: "Avevo preso Younes. Ma ci sono problemi di contratti già firmati in precedenza e poi ora si è fatto male al tendine, starà fuori 7-8 mesi. Non è detto che vada a Napoli. E' una situazione da chiarire". Il giocatore ha firmato un contratto col Napoli ed è stato convocato per il ritiro di Dimaro di inizio luglio, ma la volontà del club di Aurelio De Laurentiis potrebbe essere di cederlo immediatamente per mettere a bilancio una plusvalenza.