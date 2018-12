Come racconta la Gazzetta dello Sport: "Dopo 19 partite bevute tutte in un sorso, forse sabato – contro il Frosinone – è arrivato il momento di tirare un attimo il fiato. Anche perché poi martedì c’è in programma la sfida dell’anno ad Anfield. E se contro il Liverpool di Klopp, come avvenuto all’andata, Koulibaly e compagni riusciranno a non prendere gol, la qualificazione sarebbe automatica, senza bisogno di aspettare i risultati degli altri. E sarebbe una svolta importantissima: per l’autostima del gruppo, per la crescita della società e di un ambiente che vogliono alzare sempre di più l’asticella"