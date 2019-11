Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 23 novembre con Milan-Napoli, 13esima giornata in programma a San Siro (ore 18). La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con attivazione a secco con l'ausilio di ostacoli. Successivamente esercitazioni finalizzate al possesso palla e lavoro aerobico. Chiusura con partitina 5 contro 5 e tiri in porta finali. Dopo l'intrervento al ginocchio e il periodo di terapie a casa, Malcuit ha svolto il primo giorno di riabilitazione al Centro Tecnico. Ghoulam e Allan hanno seguito la tabella personalizzata lavorando in palestra e sul campo.