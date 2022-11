Non è stato un avvio soddisfacente per il Messico di Hirving Lozano. Un pareggio e una sconfitta e soprattutto resta il segno zero sulla casella dei gol segnati. Adesso il passaggio del turno è molto difficile da raggiungere, però la matematica non condanna ancora Los Aztecas. Si deciderà tutto mercoledì.



Intanto Lozano porta un po' di preoccupazione ai tifosi del Napoli. Il giocatore è stato sostituito al minuto 73, con l'ingresso di Alvarado al suo posto. Non è stata una scelta tecnica, come ha sottolineato il ct del Messico, Gerardo Martino, nel post gara: "Il Chucky mi ha chiesto di essere sostituito, me l'aveva detto già prima del gol".