Come riporta Tuttosport, il Napoli continua a lavorare su Icardi: “Su di lui ci sono anche la Juventus e la Roma, tutte pronte a spendere 60 milioni; poi la solita storia dei diritti di immagine, che il Napoli chiede sempre per sé. Proprio per convincere l’attaccante argentino ed il suo unico agente Wanda Nara a mollare su questo punto, il patron De Laurentiis sembrerebbe disposto ad alzare la posta dell’ingaggio fino a sfiorare i 10 milioni a stagione. La trattativa al momento si è arenata, su di un lauto contratto sottoscritto da Icardi con la Nike nel 2015 e fino al 2025. Il Napoli ha un alleato nella corsa a Maurito ed è la stessa Inter che non intende affatto cedere il proprio tesserato alla Juventus e preferirebbe che la trattativa si concludesse con il Napoli o con la Roma. Ma su questo ultimo club, l’argentino nutre ancora delle perplessità”