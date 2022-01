Lo scorso 21 novembre è arrivato un duro colpo per il Napoli, Victor Osimhen si è dovuto fermare a causa di un duro scontro con Skriniar. L'attaccante nigeriano ha riportato multiple fratture al volto e così è stato costretto a operarsi.



Osimhen è tornato, 20 minuti in campo contro il Bologna e 25 contro la Salernitana. Ora Victor punta a ritrovare una maglia da titolare, settantasei giorni dopo l'ultima volta dal primo minuto, proprio contro l'Inter. Il Napoli domenica affronterà in trasferta il Venezia e Osimhen reclama spazio nell'undici iniziale. Stando a quanto riporta Il Mattino, il professore Tartaro (chirurgo che l'ha operato) mercoledì lo visiterà nuovamente e gli consegnerà la nuova mascherina per proteggere il volto.