Il Napoli torna alla carica per Santi Mina. Secondo SuperDeporte, portale spagnolo, il ds Giuntoli punta con insistenza l'attaccante del Valencia. Dopo una prima offerta pervenuta a giugno, il club di De Laurentiis ha alzato la posta spingendosi fino a 18 milioni per il talentuoso 22enne, il cui intermediario risulta essere Jorge Mendes. Secca la risposta della dirigenza spagnola che ha rispedito al mittente il tentativo: l'obiettivo del Valencia è quello di far aumentare il prezzo del giocatore provando magari a far scatenare un'asta di mercato.