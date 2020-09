Il Napoli è al lavoro per quanto riguarda il calciomercato. Il reparto più incerto è quello arretrato. È da risolvere l'intrigo legato a Koulibaly, dato che l'intesa con il Manchester City ancora non è stata trovata.



Così come Koulibaly, va definita la situazione di Maksimovic. I due hanno lo stesso procuratore, Fali Ramadani, e i colloqui tra il noto agente ed il Napoli sono costanti. Così ecco il mercato in entrata: c'è Sokratis che sta trattando la rescissione con l'Arsenal, dopodiché sarà pronto per firmare un biennale con opzione per il terzo anno da 2,5 milioni a stagione con il Napoli. Per il post Koulibaly ecco spuntare anche Jason Denayer, difensore belga del Lione. Stessa nazionalità di Mertens e durante gli impegni con la Nazionale ha avuto modo di parlare proprio con l'attaccante del Napoli. Lo riporta l'edizione odierna de' Il Corriere del Mezzogiorno.