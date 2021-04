Secondo quanto riportato da Tuttosport, Aurelio De Laurentiis pare intenzionato a prolungare il contratto di Dries Mertens fino al 2023. Dopo una stagione difficile a causa degli infortuni e della elevata concorrenza in attacco, il belga incassa comunque la fiducia del Napoli che dovrebbe tenerlo in rosa anche per le prossime stagioni.