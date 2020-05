Jeremie Boga ha avuto un exploit davvero importante in questa stagione. Accelerazioni e giocate da grande giocatore con la maglia del Sassuolo che lo hanno portato a collezionare 8 reti e 2 assist fino allo stop del campionato.



Il Sassuolo adesso ha in mano interamente il suo cartellino, ma presto potrebbero arrivare tantissime offerte per portare l'ivoriano via da Reggio Emilia.



La prima sarà quella del Napoli, che ha corteggiato già a lungo il giocatore ed ora è pronto per sferrare l'attacco. Lo riporta il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, con un tweet:



"Il Napoli prepara la prima offerta ufficiale per Jeremie Boga: pronti 22 milioni per l'esterno offensivo, che il Sassuolo valuta 35 milioni. Contatti ben avviati da dicembre con l'entourage del giocatore".