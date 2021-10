Il più grande oggetto di discussione in casa Napoli è il futuro di Lorenzo Insigne. Il futuro del capitano ancora non è stato definito, con il suo contratto attuale che scadrà tra meno di otto mesi. Il rinnovo ancora non c'è stato ma rispetto all'estate è stato fatto un passo in avanti, dato che c'è stato l'incontro tra Vincenzo Pisacane (suo agente) e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il patron azzurro è pronto ad offrire un rinnovo di 5 milioni di euro per cinque stagioni, fino al 2026. Niente diritti di immagine e niente bonus alla firma: variabili che possono fare la differenza. E così si aspetta l'evoluzione della situazione che al momento è ancora in una fase di stallo.