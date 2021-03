Il Napoli preme sull’acceleratore e dopo la vittoria contro la Roma vede più vicina la qualificazione alla prossima Champions League. Gli esperti, infatti, sono convinti che gli azzurri si piazzeranno tra le prime 4 con una quota di 1,60. La stessa riservata all’Atalanta, attualmente due punti avanti ai partenopei ma con una partita in più (al Napoli manca il recupero con la Juventus). Si preannuncia dunque una lotta con i bergamaschi per gli uomini di Gattuso. Infatti, escludendo l’Inter, gli altri due posti sembrano essere di proprietà di Milan e Juventus, che i bookmaker danno ormai quasi per certi di partecipare alla prossima Champions League con una quota di 1,20.