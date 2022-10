Napoli-Rangers 3-0NAPOLI: risponde presente sulla buona occasione di Morelos a fine primo tempo.: dopo undici minuti serve un assist con il contagiri per il gol di Simeone. Su quella fascia fa la doppia fase alla grande (41' s.t.).: Spalletti gli dà fiducia e lui risponde presente. Solita fisicità e presenza importante nel gioco aereo. Segna anche il gol che chiude i conti.: pressione alta, anticipi che fomentano il pubblico, chiusure in extremis, dalle sue parti non passa neanche uno spiffero. A questo bisogna aggiungerci un gol importante, quello del 3-0 che chiude definitivamente i conti.: altra prestazione attenta, l'ennesima della stagione. Poi quell'assist è bellissimo, ancora per il gol di Simeone.: la traversa sulla sua conclusione al 22' sta ancora tremando. Trova anche qualche giocata di qualità, soprattutto per l'inserimento di Simeone nel secondo tempo che però non trova la tripletta.: lavora palla anche agli estremi del pericolo a ridosso della propria area ma non la perde mai. Solito direttore d'orchestra che commette un solo errore che fa notizia (38' s.t.).: ha la sua occasione da titolare ed entra bene nel palleggio del Napoli (28' s.t.: nei minuti finali ci mette qualità in mezzo al campo. Gioca anche da playmaker quando esce Lobotka).: tantissima corsa sull'out di destra. Salta spesso l'uomo, viene dentro al campo e fa anche delle preziose coperture difensive (28' s.t.: le accelerazioni in campo aperto sono pane per i suoi denti e cerca di sfruttarle al meglio, anche se qualche volta è impreciso nell'ultimo passaggio).: tre partite di fila senza giocare ma neanche una parola, una pretesa. Oggi è come un leone liberato dalla gabbia, segna una doppietta in soli 16 minuti indirizzando la gara. Va vicino alla tripletta che non arriva per poco.: spostato sulla sinistra ci mette la solita tecnica e non dà mai punti di riferimento a Tavernier. Cerca il gol per due volte con quella che non è la specialità della casa, ovvero il colpo di testa, senza fortuna. Serve l'assist da calcio d'angolo per il gol di Ostigard (38' s.t.: subentra con la giusta convinzione e voglia di fare la differenza. Molto nel vivo dell'azione e qualche spunto interessante, nonostante il poco tempo a disposizione).: un Napoli meraviglioso anche in Champions, semplicemente perfetto. 20 gol segnati, 4 a partita e questa sera ancora una volta il risultato non è mai stato in discussione. In tutto questo ha dato spazio praticamente a tutti.RANGERS: riesce a dire di no al Napoli in un paio di occasioni. Non può fermare, però, Simeone e Ostigard.: non c'è Kvaratskhelia e la serata è più semplice della gara di Glasgow. Però quando si sovrappone Mario Rui non ha vita semplice.: sul secondo gol di Simeone si fa scappare il Cholito alle spalle perdendone la marcatura.: in occasione del primo gol di Simeone non riesce a seguire l'argentino che gli sbuca improvvisamente davanti (31' s.t.: entra per equilibrare la difesa, ma il suo ingresso non sembra migliorare le cose).: in fase difensiva ha parecchia difficoltà, Politano lo fa ballare. Nella ripresa si affaccia in avanti con qualche spunto niente male.: prova a tenere botta ma ha difficoltà sia nel giocare palla che nel recuperarla.: nel match d'andata ha giocato centrale difensivo rimediando l'espulsione, oggi davanti la difesa senza grandi risultati.: mai pericoloso sull'out di destra, viene sostituito all'intervallo (1' s.t.: dà una scossa alla squadra, entra e crea qualche grattacapo per il Napoli).: gli inserimenti non funzionano, i giocatori del Napoli lo divorano in velocità e fisicità (22' s.t.: poco e niente nel finale).sulla sinistra ha Di Lorenzo che spinge come una freccia e copre come un guerriero. Una serata troppo complicata.: sul finale di primo tempo ha una chance sfruttando la prima disattenzione del Napoli, ma non riesce a segnare. Ci riprova nella ripresa con una girata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, senza successo. Per il resto Kim lo annulla totalmente (22' s.t.: praticamente nessun pallone giocabile negli ultimi 20 minuti).: l'uno-due del Napoli nei primi sedici minuti è un colpo troppo duro a cui poter rispondere, visto anche l'enorme divario tecnico visto in campo tra le due squadre. I Rangers, però, non riescono neanche a fare il solletico ad un Napoli che nella ripresa ha gestito le energie con tranquillità.