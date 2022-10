Penultimo atto della fase a gironi di Champions League per il Napoli che domani affronterà i Rangers. Fischio d'inizio ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Un percorso fantastico fin qui da parte della squadra di Luciano Spalletti che ha collezionato quattro vittorie su quattro segnando ben 17 gol (nessuno ha fatto così bene quest'anno nella massima competizione europea). Quella contro gli scozzesi sarà una gara importante, in palio ci sono tre punti che darebbero un enorme vantaggio per conquistare il primo posto nel girone A.



LA FORMAZIONE - In casa Napoli due assenze sicure, ovvero quelle di Sirigu e Rrahmani. Spalletti ha preannunciato il ritorno di Anguissa tra i convocati, anche se partirà dalla panchina. Pronti ben cinque cambi nell'undici iniziale rispetto alla vittoria dell'Olimpico contro la Roma. Tra i pali ci sarà ancora Meret, con i giovani Idasiak (2002) e Boffelli (2004) come secondo e terzo portiere. In difesa si prepara Ostigard sul centro destra per fare coppia con Kim. Di Lorenzo e Mario Rui i due terzini. In mezzo al campo Lobotka non si tocca (anche al netto dell'assenza dalla lista UEFA di Demme). Scalpita Elmas per una maglia da titolare ed è più probabile che resti fuori Ndombele anziché Zielinski. Nel tridente offensivo si prepara per una chance dal primo minuto il Cholito Simeone, ma resta vivo il ballottaggio con Raspadori. Sulle fasce Kvaratskhelia e Politano. Tante le alternative a gara in corso, nonostante le assenze.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.