L'autore del gol decisivo per la vittoria del Napoli, Giacomo Raspadori, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro lo Spezia: ""E' pazzesco, ho ancora i brividi. Sono davvero contento, perché è una partita importante dove dovevamo portare a casa i tre punti. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine".



EMOZIONI - "Sicuramente una delle più belle in assoluto. Sono all'inizio, sono tutti i punti di partenza. Prima ne ho sbagliati due, dovevo segnarli. Poi è stata brava la squadra a rimettermi nelle condizioni per segnare".



MIGLIORAMENTI - "Dobbiamo cercare di limare i dettagli. In queste partite contano quelli. Inoltre noi davanti dobbiamo fare di più".



GRUPPO - "Ho trovato un grande gruppo. Per un ragazzo giovane e timido come me, inserirsi in un gruppo simile è molto facile".