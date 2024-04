Napoli, report allenamento: ancora un infortunato per Calzona

44 minuti fa



Vigilia di campionato per il Napoli che domani sarà in campo al Castellani per affrontare l'Empoli. Gli azzurri questa mattina hanno preparato la sfida come di consueto. Ecco il report dell'allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno con le ultime sugli infortunati (Juan Jesus e Kvaratskhelia da ieri hanno ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo):



La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Contini ha lavorato in gruppo. Per Olivera allenamento personalizzato in palestra e campo.