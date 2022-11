Dopo il riposo nella giornata di ieri, il Napoli oggi è tornato in campo per preparare la sfida di sabato contro l'Udinese. Allenamento mattutino al Konami Training Center, con le ultime sulle condizioni di Kvaratskhelia, Sirigu e Rrahmani. Ecco il report:



La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto torello e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Rrahmani ha svolto terapie, palestra e allenamento personalizzato in campo. Terapie e palestra per Sirigu e Kvaratskhelia.