Dopo la vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo, il Napoli questa mattina è tornato in campo. Seduta di allenamento per la squadra di Luciano Spalletti, con Osimhen che si è allenato regolarmente con il gruppo, in seguito al problema accusato ieri in campo. Ecco, dunque, il report di oggi:



Coloro che hanno giocato ieri dall'inizio al Mapei Stadium hanno svolto lavoro defaticante. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente seduta finalizzata al possesso palla. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. Raspadori ha svolto terapie.