Napoli, report allenamento: novità sulle condizioni di Kvaratskhelia

, che è stato deludente, visto il 2-2 maturato al Maradona contro il Frosinone. Azzurri che sabato alle ore 18 scenderanno in campo al Castellani per affrontare, a caccia di punti salvezza. Calzona dovrà rinunciare agli squalificati Rrahmani e Mario Rui, che si aggiungono all'infortunato Olivera.che non si era allenato per un problema gastrointestinale. Oggi si è riunito al gruppo, così come ha fatto anche Juan Jesus (alle prese con un infortunio che lo ha costretto a saltare già la sfida con il Frosinone). Ecco il report dell'allenamento odierno:

- La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico.- Terapie per Contini.- Notizie confortanti, dunque, per il recupero di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sarà regolarmente a disposizione in vista di Empoli-Napoli. Presumibilmente ce la farà anche Juan Jesus, che vuole riprendersi la maglia da titolare lì dietro sul centrosinistra.