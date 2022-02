Dopo il successo di domenica in casa del Venezia, il Napoli è al lavoro per preparare la prossima sfida. In vista c'è l'Inter, che arriverà allo Stadio Maradona di Fuorigrotta sabato prossimo, fischio d'inizio ore 18. Ecco il report dell'allenamento di oggi degli uomini di Luciano Spalletti, con le ultime sugli infortunati:



La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e partita a tema. Successivamente esercitazione tattica e partitina a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Ounas ha fatto l'intera seduta in gruppo.