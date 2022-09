Dopo il successo di ieri contro lo Spezia il Napoli questa mattina è tornato subito ad allenarsi. In vista c'è l'impegno di Champions di martedì contro i Rangers. Ecco le ultime da Castel Volturno:



La squadra si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato ieri ha svolto tonificazione in palestra e lavoro tecnico in campo. Il resto del gruppo ha svolto attivazione in palestra e circuito di forza in campo. A chiusura di sessione lavoro tattico e partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto terapie. Demme terapie e personalizzato in campo. Lozano non ha svolto allenamento per una sindrome para influenzale.