Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno.



Gli azzurri preparano il match di domenica contro la Sampdoria a Marassi per la terza giornata di Serie A (ore 20.30). La squadra, sul campo 2, ha svolto attivazione e poi esercizi finalizzati alla velocità. Successivamente partitina con le porte piccole e lavoro tecnico tattico a tutto campo. Di seguito partita in famiglia area-area. Fabian ha lavorato in gruppo.



Domani allenamento di mattina e nel pomeriggio partenza per Genova. Karnezis e Ospina impegnati nell'esercitazione in uscita alta con le sagome.