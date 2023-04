. Un gruppo di 700 curvaioli non canta allo stadio, minaccia chi lo fa, accende fumogeni e insulta per 90 minuti durante le partite il proprietario del club. E per chi non canta contro di lui scatta la punizione: così è nata laLa sua battaglia contro l'illegalità è iniziata bandendo biglietti e favori agli ultras, schierandosi dalla parte delle forze dell'ordine e sponsorizzando il modello inglese senza timore di ritorsioni. Ora non ci pensa proprio a modificare il regolamento dello stadio per favorire l'ingresso di bandiere e tamburi. Sempre secondo il Corriere della Sera, darà- Intanto, come si legge su Il Mattino,, che sarebbero stati consumati nei confronti di quanti non hanno potuto sostenere la propria squadra (magari costretti a girarsi di spalle rispetto al campo o a lasciare i propri posti a un segnale concordato), ma anche nei confronti della stessa Società Sportiva Calcio Napoli, ora più che mai alle prese con frange di hooligans che governano le curve.si è già messo al lavoro. Da un lato c'è il divieto di portare allo stadio bandiere e fumogeni non autorizzati; dall'altro la decisione di creare un evento ufficiale in vista di una eventuale festa scudetto a Napoli. Due realtà in cui la società non fa sconti, forte dell'asse creato con la Questura e con il Comune di Napoli. In sintesi- In questo scenario si sta consumando quella che potrebbe diventare una sorta di estorsione ai danni del Napoli.. C'è chi ricorda che "la piazza è nostra", a proposito della volontà del comitato in Prefettura di creare un evento a numero chiuso (con tanto di prenotazioni) tra la basilica di San Francesco da Paola e Palazzo Reale. Poi c'è chi sgomita per la gestione di interi lotti delle curve. Una battaglia di potere per il potere.