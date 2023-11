- capace di investire complessivamente qualcosa come 1,03 miliardi di dollari -, stella classe 2002 cresciuta ed esplosa con la maglia del Celta Vigo e punto di forza della nazionale spagnola Under 21,(anche se solo a titolo temporaneo)ed un campionato nel quale il suo impatto è stato giudicato al di sotto delle aspettative. Nove presenze, un gol ed un assist che non sono risultati sufficienti a convincere del tutto il club saudita della bontà dell’operazione chiusa per 30 milioni di euro più bonus, ma secondo fonti vicine al diretto interessato nemmeno il calciatore è rimasto particolarmente soddisfatto dal suo primo periodo di adattamento calcistico ed umano in una realtà completamente diversa da quella galiziana. Tanto che, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa EFE,, intenzionata a salvaguardare un investimento economicamente significativo e dal forte impatto mediatico - essendo Gabri Veiga uno degli Under 21 più considerati nel panorama europeo ed essendo stato trattato da diversi club di prima fascia prima di scegliere l’Arabia -, quando andrà in archivio la stagione spagnola.Il classe 2002 ha risentito della sua partenza non ottimale nella nuova esperienza in Medio Oriente, complice una preparazione fisica al risparmio per non compromettere un affare di mercato tanto importante, ritagliandosi un minutaggio ridotto nelle tre convocazioni con la Spagna Under 21 di cui è stato protagonista sin qui. Eppure,Per la fiducia che mi è stata accordata, perché si tratta di un campionato in crescita, con campioni spettacolari e un bravo giovane allenatore (l’ex Salisburgo Jaissle, ndr) che credeva in me. Non è stata una scelta economica”. Ma che il legame con la città di Vigo e col Celta fosse rimasto molto forte lo dimostra la sua presenza - lo scorso 9 ottobre - sugli spalti del “Balaidos” per assistere al match contro il Getafe., che ha rappresentato la sua destinazione più probabile fino agli ultimi giorni di agosto quando la trattativa si è bruscamente interrotta nonostante col Celta dell’ex Rafa Benitez e l’agente Pini Zahavi le contrattazioni stessero procedendo in maniera spedita (anche a causa della mancata cessione in Arabia di Zielinski),ma questa vicenda si insinua sull’onda lunga dei mal di pancia dell’ex stella del Real Madrid Karim Benzema e della delicata situazione di Neymar. Il francese era stato al centro di rumors insistenti circa il suo desiderio di lasciare l’Al-Ittihad per i pessimi rapporti con l’allora allenatore Nuno Espirito Santo - esonerato nei giorni scorsi e sostituito dall’argentino Gallardo, ma all’epoca dei fatti piovvero smentite - mentre il campione brasiliano rischia il taglio da parte dell’Al-Hilal dopo il gravissimo infortunio al ginocchio sinistro (rottura totale del legamento crociato) subito con la sua nazionale, che rischia di tenerlo ai box per 8-10 mesi.e una percentuale (il 15%) del valore della clausola rescissoria pattuita al momento dell’ultima firma col Celta Vigo, 40 milioni.