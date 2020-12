Il Napoli blinda Elmas: gli azzurri avrebbero infatti rifiutato diverse offerte per il macedone, ritenuto un "intoccabile". Secondo Napolipiu.com, club come Benfica, Leeds, Lipsia, Borussia Dortmund e Gladbach avevano offerto anche 25 milioni di euro, che avrebbero significato un'importante plusvalenza per la società. Pare comunque che De Laurentiis e Giuntoli puntino molto sul centrocampista 21enne, che Gattuso vuole far diventare un punto fermo della squadra.