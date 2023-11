È stata un'estate molto movimentata per, capace di resistere alla forte tentazione dell'Arabia Saudita. La scelta è stata quella di, continuare a indossare la maglia azzurra per difendere lo scudetto. Buono l'avvio di stagione, è tra i più positivi fino ad oggi, nonostante il rendimento complessivo della squadra di Garcia non sia proprio dei migliori.- Zielinski c'è, Zielinski è tra gli inamovibili del centrocampo napoletano. Lo sguardo verso il futuro diventa inevitabile perché nonostante questa centralità nel progetto c'è un aspetto da non tralasciare:Di incontri tra De Laurentiis e l'agente del calciatore ce ne sono stati per discutere del nuovo contratto. A partire dal primo ritiro di Dimaro, lo scorso luglio. Poi la- Il tempo passa e Zielinski in questo modo sembra sempre più lontano. I tifosi si aspettano che la situazione rinnovo si risolverà nel corso della stagione. Intanto, però, si aprono nuovi scenari per il futuro ed eccoL'ipotesi Juve oggi è concreta. Nel frattempo c'è ancheperché è un vecchio pallino di Ausilio chefacendogli sapere che in caso di addio al Napoli si potrebbe intavolare una trattativa per portarlo in nerazzurro. Gennaio sarà il mese della verità, lì Zielinski (in caso di mancato rinnovo con il Napoli) avrebbe già la possibilità di accordarsi con un nuovo club.