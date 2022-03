In casa Napoli ci saranno diversi discorsi da affrontare prima dell'inizio della nuova stagione. A partire dai giocatori in che dovrebbero andar via tra tre mesi, fino ad arrivare a chi tra un anno sarà in scadenza di contratto.



Del secondo gruppo fa parte Fabián Ruiz, legato al club azzurro fino a giugno 2023. Appuntamento con il ds Giuntoli tra 20 giorni. Il Napoli ha chiesto all'entourage del giocatore ancora un po' di tempo prima di sedersi al tavolo per discutere del futuro dell'ex Betis. Lo riporta oggi Il Mattino.