La notizia delle ultime ore riguarda il futuro di Dries Mertens. A quanto pare il Borussia Dortmund sembrerebbe essere piombato sull'attaccante belga.



La sua priorità, però, è il Napoli e la speranza è che si arrivi ad un rinnovo contrattuale che accontenti entrambe le parti, giocatore (ed entourage) e società.



Nel frattempo giungono notizie per quanto riguarda gli sviluppi del possibile rinnovo in azzurro per Mertens. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli in questi giorni avrebbe offerto al giocatore un biennale da 8 milioni di euro totali più bonus. Il problema è proprio su quest'ultima parte e al momento non sembra esserci l'intesa necessaria.



Il motivo è che Mertens vorrebbe sì dei bonus, ma a cifre molto più alte rispetto a quelle offerte dalla società partenopea.