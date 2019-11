Armat Duka, presidente della federcalcio albanese, al Corriere dello Sport:



Reja ancora ct e Hysaj ancora capitano. Si ripartirà così?



«Hysaj mi piace molto e anche con la Francia ha fatto una bella partita: forse non capisco di calcio, ma dico che per me poteva restare in campo...»



Gli manca minutaggio con il Napoli. Resterà o a gennaio si muoverà, magari destinazione Roma?



«Hysaj merita di giocare e secondo me non si muove a gennaio, perché sarà Ancelotti ad andare via. Mi spiace per Carlo, sono un tifoso milanista, però da quanto so De Laurentiis sta già cercando un nuovo allenatore. Poi a fine stagione il ragazzo potrebbe andare a giocare altrove, so che il contratto scade. Mi hanno detto che non è facile lavorare con De Laurentiis, conosco invece Andrea Agnelli, che è nell’esecutivo Uefa con me, e ne apprezzo le idee»