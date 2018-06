Secondo la Gazzetta, per il ruolo di portiere si è appena acceso un duello tra Napoli e Roma per Leno, Rui Patricio e Areola. Il ds giallorosso Monchi si sta dando da fare in questa direzione. La Roma deve far fronte ad un eventuale assalto di Real Madrid e Liverpool per Alisson. Il futuro del portiere brasiliano è incerto e allora potrebbe scaturire un giro di estremi difensori che coinvolgerebbe anche il Napoli. La Roma può far scatenare una vera e propria asta per oltre 50 milioni per Alisson. Questo rappresenta un punto di forza per la dirigenza giallorossa, mentre può complicare i piani del Napoli. Capitolo Leno. Ancelotti lo conosce bene, ma ha una clausola che supera i 20 milioni. Il portiere ha trovato un accordo con il Napoli e questo indurrebbe il Bayer Leverkusen a ridurre parzialmente il prezzo. L’intesa non c’è ancora e la Roma ormai si è introdotta nella trattativa. Ecco perchè il Napoli potrebbe virare su Areola, che in caso di arrivo di Buffon al PSG verrebbe liberato senza troppi affanni.