Cristiano Giuntoli ha svolto un lavoro molto importante negli otto anni da direttore sportivo del Napoli. I vari Di Lorenzo, Anguissa, Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka, Kim sono tutti frutto del suo operato. C'è stato un bel contributo per rendere grande questa squadra. L'esperienza del ds ai piedi del Vesuvio, però, pare ormai terminata. Un primo annuncio tra le righe lo ha dato in occasione di Napoli-Fiorentina, lo scorso 7 maggio. C'è la Juve sullo sfondo, con la quale Giuntoli ha un principio di accordo (e che lo attende ancora). Ma De Laurentiis non sembra avere intenzione di liberarlo, dato che il ds ha un contratto con il Napoli fino al prossimo giugno 2024.



GELO E TWEET - Emerge l'ipotesi che il presidente del club partenopeo lo possa liberare tra poco meno di tre mesi, quando il mercato estivo sarà concluso. Sta di fatto che si vive una situazione di separati in casa. Ad avvalorare questa tesi ciò che è accaduto nella giornata di ieri: De Laurentiis ha annunciato Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli ma senza informare Giuntoli, senza parlarne con quello che attualmente è ancora il direttore sportivo, che lo avrebbe così scoperto direttamente dal tweet dello stesso patron azzurro. Giuntoli è ai margini, questo è ormai chiaro, però Garcia dovrà iniziare a rapportarsi con qualcuno per fare mercato. E dovrà farlo inevitabilmente con un direttore sportivo, un nuovo direttore sportivo.