Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Napoli-Sassuolo, gara di apertura della 12esima giornata di Serie A:



ARBITRO: Rapuano

ASSISTENTI: Baccini e Schirru

IV Perenzoni,

VAR Marini e Longo.



16' - Tocco di Toljan in area su un calcio d'angolo, il braccio non è largo e il Var conferma: niente rigore.