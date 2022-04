Napoli-Sassuolo è l'anticipo del sabato d campionato, che apre a 35ª giornata di Serie A. Gli uomini di Spalletti tornano in campo contro i neroverdi per riscattare le ultime uscite (un solo punto in 3 partite) e blindare la qualificazione alla Champions.



Napoli-Sassuolo, sabato ore15 (streaming Dazn)



LE ULTIME - Spalletti si affida a Mertens e Osimhen per ritrovare i tre punti, dopo la brutta caduta con l'Empoli. Nei neroverdi non ci sarà Traore: probabile chance per Defrel.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Raspadori, Defrel; Scamacca.