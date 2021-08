L'Olympiacos insiste per Kostas Manolas. E, come scrive Tuttosport, Mino Raiola è al lavoro: il Napoli sarebbe contenta di cedere il difensore per alleggerire il monte ingaggi (4 i milioni di euro che percepisce il club greco) in cambio di Mady Camara, centrocampista dei biancorossi che piace ai partenopei e che è assistito proprio da Raiola.